Aytunç Erkin: Fetullahçı yapılanmadan ders alındı mı, hayır!

TBMM Genel Kurulu’nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Savunma Sanayii Başkanlığı 2024 Bütçesi” üzerine açıklama yaptı. Salıcı, başkanlıktaki tarikat ve cemaat yapılanmalarına dikkat çekerek uyarılarda bulundu:

“Şimdi size 3 tane vakıf ismi söyleyeceğim: Gaye Vakfı, Erkam Vakfı, Hayra Davet Vakfı. Bu 3 vakfın 2 tane ortak noktası var: Birincisi, Nakşibendi tarikatının farklı kollarında hizmet ediyor olmaları; ikincisi, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın desteklemiş olduğu TEI, TUSAŞ, ASELSAN gibi şirketlerde önemli mevkilerde kurucularının ya da üyelerinin bulunuyor olması.

“Gaye Vakfı’ndan 6 kişi TEI’de (TUSAŞ) üst düzey görevlerde Genel Müdür Mahmut Faruk Akşit, Gaye Vakfı lideri Mustafa Cevat Akşit’in oğlu. TEI’nin İnsan Kaynakları Başkanı Mustafa Kemal Baldöktü, Gaye Vakfı 2’nci Başkanı Mehmet Baldöktü’nün kardeşi. Bekir Evcil, TEI’de Tesisler Bakım Müdürü, ayrıca vakfın yayınevinden sorumlu. Ender Dur, TEI Tesisler ve Güvenlik Müdürü. Levent Tüfekçi, TEI İnsan Kaynakları Müdürü. Gürsel Boz, Eskişehir’de kurulu Erkam Vakfı üzerinden TEI Programlar Müdürü. Savunma sanayisi şirketlerinde çalışan bu arkadaşların dışında örneğin bir Bekir Batuk var, bu Bekir Batuk evrakta sahtecilik yapıyor, on altı ay ceza alıyor fakat buna rağmen TEI’de altı yıl çalışıyor ve güvenlik danışmanı olarak çalışıyor.”

“Hayra Davet Vakfı’nın 29 kurucusundan 7’si Savunma Sanayii, Millî Savunma Bakanlığı, ASELSAN ve Savunma Sanayii projelerini destekleyen TÜBİTAK’ta görev yapıyor. Bu kuruculardan birisi Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Haluk Görgün; bir diğeri, önceki Savunma Sanayii Başkanımız İsmail Demir. Gelecek olan üçüncü Savunma Sanayii Başkanı şu anda vakfın içinde bir yerde hazırlanıyor da biz mi bundan haberdar değiliz?

Aytunç Erkin’in yazısı