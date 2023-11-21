Aytunç Erkin: Erdoğan yeni oyun kuruyor

Tarih 13 Mayıs 2023… Seçimlerden bir gün önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden yapılan, TRT, A Haber, NTV, CNN Türk, 24 Tv, Ülke Tv, Tvnet, Haber Türk, TV100, Haber Global, TGRT Haber, Bengi Türk ve Akit Tv ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için getirilen 50+1 şartından geri dönülmesinin söz konusu olup olmayacağına dair soruya Erdoğan şu yanıtı verdi: “Bu seçimden sonra böyle bir adım atılabilir. Ve eğer bu adım karşılık bulursa, çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor, olmaması için hiçbir neden yok. Ben şahsen böyle bir adımın atılması halinde buna taraftarım. Ve temennim odur ki seçim sonrasında atılacak bu adımla bir netice alırsak, o zaman seçim süreçleri çok daha rahat olacaktır, çok daha kolay olacaktır.” Tarih 18 Kasım 2023… Erdoğan, Almanya dönüşünde dedi ki: “50+1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim, isabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa…” Bu açıklamayı duydum ve Ankara koridorlarını yakından takip eden isimlerle konuştum. Birisi dedi ki: “Erdoğan muhalefetin aklıyla alay mı ediyor? Mayıs seçimlerinden çok önce bu tartışma gündeme gelmişti. O zaman da topu parlamentoya atmıştı.” Bir diğeri de dedi ki: “Bu cümleleri yerel seçimler öncesi siyaseten kurduğunu düşünüyorum.” Şimdi tarihi biraz daha geriye sarayım. Çünkü AKP içinde de Beştepe’de de yüzde 50+1’in değişmesini isteyenler var.

Aytunç Erkin’in yazısı