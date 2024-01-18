Aytunç Erkin: Ege neden 17 gün hapis yattı?

Ege Akersoy’un tahliye kararını veren hakim ne dedi? “Tutuklu sanık Ege Akersoy’un üzerine atılı Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme ve Kasten Yaralama eylemleri için kanunda öngörülen ceza miktarlarının alt ve üst sınırı karşısında olası bir mahkumiyet halinde hükmedilebilecek netice cezanın miktarı ve buna bağlı olarak hakkında CMK’nın 231/5 ve TCK’nın 50 ile 51. Madde hükümlerinin dahi uygulanma ihtimalinin gündeme gelmesi karşısında tutukluluk tedbirinin ölçülü olmayacağı öte yandan atılı Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçuna yönelik eyleminin vasıf değiştirme ihtimali de göz önüne alınarak tahliyesine…” Tam da bu noktada iddianame düzenleyen savcılık makamıyla tahliye kararı veren hakimlik arasında bir çelişki yok mu? Çünkü; hakim, “Halkı Kin ve Düşmanlığa…” suçuna yönelik eylemin vasıf değiştirme ihtimalini de “tahliye kararına eklemiş. Savcılıksa “halkı kin ve tahrikte” ısrarlı. Bir başka soru da şu: Ege Akersoy ilk fiili işlediğinde de yine aynı suçlamalarla tutuklanmıştı. Oysa kanunda öngörülen ceza 17 gün önce de aynıydı dün de aynı bugün de aynı. O zaman üniversiteli Akersoy neden 17 gün hapis yattı?

Aytunç Erkin’in yazısı