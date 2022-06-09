Aytunç Erkin: Borcunu borçla ödeyen yurttaş, bu borcu borçla ödeyemeyecek duruma geldi

Hakikat ne? Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2022 Mart’ta kredi kartı borcunu ödemediği için 92 bin ve bireysel kredi borcunu ödemediği için 124 bin kişi yasal takibe alındı. 2022’nin ilk üç ayında kredi kartı borcu nedeniyle 273 bin kişi, kredi borcu nedeniyle ise 340 bin kişi yasal takipte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs’ta yayımladığı verilere göre ise, takipte olan bireysel kredi borcu tutarı, 20 milyar 619 milyon TL, kredi kartı borcu tutarı 6 milyar 648 milyon TL. Borcunu borçla ödeyen yurttaş, bu borcu borçla ödeyemeyecek duruma geldi!
SON HABERLER
Yeni Zelanda ineklerin ve koyunların geğirmesini vergilendirmeyi planlıyor
Yeni Zelanda'da ülkenin en büyük sera gazı kaynaklarından biri olan koyun … Devamı...
100 yaşında ehliyetini yeniledi: Gözlüksüz gazete okuyabiliyor
İtalya'da 100 yaşında bir kadın ehliyetini yeniledi. Ülkede, son yıllarda … Devamı...
Sedat Peker artık ‘Deli Çavuş’tan da konuşamayacak
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, 'Deli Çavuş' isimli Twitter … Devamı...
Bursa’da bataklıkta bitkin halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı
Bursa'da Uluabat Gölü kıyısında bitkin halde bulunan yavru boz ayı için … Devamı...
Yumurta üreticileri isyanda: Batıyoruz, piyasada yumurta tavuğu kalmayacak
YUM-BİR üyeleri ve üretici firmalar, Rekabet Kurulu’nun kartel … Devamı...
Uykusuz’dan ‘sürtük’ kapağı
Mizah dergisi Uykusuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesini … Devamı...
Memur ve emekli maaşına enflasyon ayarı yüzde 40’a yaklaşacak
Temmuzda memur ve emekliye yapılacak zammın yüzde 40'a yaklaşacağı … Devamı...
CHP’li Adıgüzel: BTK, internet abonelerini mi fişliyor?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Bilgi Teknolojileri ve … Devamı...
Dolardaki yükseliş sürerken: KKM’ye üç ay önce giren ne kadar kazandı?
Hazine ve Merkez Bankası’na binen yük, kurlardaki artışla her geçen gün … Devamı...
Ekonomist Güldem Atabay: Bilerek ve isteyerek TL’ye değer kaybettiriliyor
ALTAN SANCAR [email protected] @altansancarr Cumhurbaşkanı … Devamı...