Aytunç Erkin: Borcunu borçla ödeyen yurttaş, bu borcu borçla ödeyemeyecek duruma geldi

Hakikat ne? Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2022 Mart’ta kredi kartı borcunu ödemediği için 92 bin ve bireysel kredi borcunu ödemediği için 124 bin kişi yasal takibe alındı. 2022’nin ilk üç ayında kredi kartı borcu nedeniyle 273 bin kişi, kredi borcu nedeniyle ise 340 bin kişi yasal takipte. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 27 Mayıs’ta yayımladığı verilere göre ise, takipte olan bireysel kredi borcu tutarı, 20 milyar 619 milyon TL, kredi kartı borcu tutarı 6 milyar 648 milyon TL. Borcunu borçla ödeyen yurttaş, bu borcu borçla ödeyemeyecek duruma geldi!

Aytunç Erkin’in yazısı