Aytunç Erkin: Başak Demirtaş aday olsaydı

Dün yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler dedi ki: “Başak Demirtaş’ın adaylığı diğer adaylıklardan farklı. Duygusal bir durum var ortada. Bir anket yaptırdık. Orada Başak Hanım da var. Yüzde 2 gibi bir farkla İmamoğlu önde. Başak Demirtaş da yüzde 7 çıkmış. Biz oralardan alırız, daha toparlanır. Şunu söyleyebilirim: Yüzde 7 yüksek. Normal aday çıkarsa 3.5.- 4’te kalırdı. Başak Hanım’ı da yüzde 3’lere çekmek gerekiyor.” Yine dün Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, “aday olmaktan vazgeçtim” açıklaması yaptı. Ve böylece İmamoğlu’na yakın isimlerin de dediği gibi “Normal aday çıkarsa 3.5-4’lerde kalır” cümlesi daha da anlam kazandı. Peki DEM aday çıkarırsa İmamoğlu ne kadar oy alıyor, Kurum ne kadar? Bu konuda son çalışmayı Hakan Bayrakçı’nın başında olduğu SONAR yaptı. SONAR’ın anketinde DEM’in olası adayı Başak Demirtaş’ın ismi de vardı. Kararsızlar (yüzde 12.2) dağıtıldıktan sonraki duruma bakalım: CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 41.1, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum yüzde 40.6, DEM Parti adayı Başak Demirtaş yüzde 6.5, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 4.3, Yeniden Refah Partisi adayı 2.1, Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 1.3, Memleket Partisi adayı Mehmet Sevigen yüzde 0.6, Saadet Partisi adayı Birol Aydın yüzde 0.5. Sonuçlara göre DEM’in adayının Demirtaş olması işleri değiştiriyordu, şimdi İstanbul’da kartlar yeniden dağılacak!
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