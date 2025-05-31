Aytunç Erkin: Aziz Yıldırım uzak kalmaya çalıştıkça 'içeriden' ciddi talepler oldu

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Yaşananların yakın tanığıyım dedim ya… Açayım: Aziz Yıldırım’a ‘aday olması’ konusunda çok ciddi baskı yapıldı ama o hep sakin kaldı. Uzak kalmaya çalıştıkça ‘içeriden’ ciddi talepler oldu. Hatta Ali Koç bile kendisiyle görüştü, fikirlerini duymak istedi.

Yani bir şekilde Aziz Yıldırım’ın görüşleri önemliydi. Özetle Yıldırım şu mesajı verdi yaptığı açıklamayla: Ben her şeyin yolunda gitmesini istiyorum. Eğer gitmediğini düşünüyorsanız, camia da bunda hemfikirse somut anlamda bunu gösterin. Bu ne kimsenin yanında olmak ya da karşısında olmak. Ben Bunca yaşananlardan sonra Fenerbahçe için elimi taşın altına sokuyorum ama taraftar/ kongre üyeleri isterse.

Aytunç Erkin’in yazısı