Aytunç Erkin: Aziz Yıldırım neden aday oldu?

Onu yakından tanıyan bir gazeteci olarak “Niyeti yoktu” diyebilirim. Peki fikrini ne değiştirdi?

Açıklamasında bunu anlattı:

“Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe’de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Arkadaşlarıma biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. ‘Sen varken aday olmayız’ dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik.”

Toplantıda dikkatimi çeken, Yıldırım’ın her yazılı açıklamasının altında yatan imzanın salonda vücut bulduğuydu. Açıklamaların sonunda “Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları” yazıyordu ve dün salonda dava arkadaşları da ön sırada yer almıştı.

Bu arada Yıldırım’ın dikkat çektiği bir konunun altını çizmekte fayda var: “Türkiye’de FETÖ yok olmadı. Her gün televizyonda ve gazetede görüyoruz. Türkiye’de sporda FETÖ operasyonu yapılmadı. Duruyor. Hakemlerde FETÖ operasyonu yapılmadı. Yönetim kurullarında yapılmadı. Yapılması lazım. Bunlar belli. Basında da yapılması lazım!”

2018’de kaybettiği seçimden sonra Yıldırım’ın “Bizim son dört yılımızda yaptığımız hatalardan ve son altı yılda yaşananlardan dersler çıkardık” cümlesi de önemliydi:

“Futbol takımını üzülerek takip ettim. Kulübe uzaktan bakmanın avantajını elde ettim. Yaptığımız hataları gözlemledim. Düşünce yapımızı değiştirmek, değişerek gelişmek bir erdemdir. Mevcut kulüp başkanının ve yönetimin çalışmalarına engel olmamak, olayı saha dışına taşımamak adına muhalefet yapmadım. Konuştuğumda da birlik ve beraberliğe dikkat çektim. Özellikle bu sezon seçimin saha içini etkilemesi adına Ocak 2024’ten bu yana sükunet çağrısı yaptım. Camiayı futbol takımının arkasında olmaya davet ettim. Derdim Fenerbahçe’nin şampiyon olması. Dört sene Fenerbahçe şampiyon olamadı, nedenini biliyorum. Mahkemeler… Ben ve dava arkadaşlarım her gün mahkemeye gittik. Mahkemelerde uğraştık ve Fenerbahçe’ye zarar verdik. Bunu biliyoruz.”

Aytunç Erkin’in yazısı