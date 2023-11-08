Aytunç Erkin: Akşener’in ‘kırgınlığı’ çözülürse ittifak olur

Özgür Özel’in CHP liderliğine seçilmesinin ardından siyaset artık CHP içindeki tartışmalara değil 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlere ve “ittifaklara” odaklandı. Özel’in dün SÖZCÜ’de İsmail Saymaz’a verdiği röportajda kurduğu şu cümle önümüzdeki yol haritasını da şekillendirecek: “Meral Hanım ile de görüşeceğiz. Tüm siyasi partilerle görüşeceğiz. Kapılarımız açık, avucumuz açık el sıkmaya hazırız. İlkeli her iki tarafa da kazandıran ittifaka açığız. AKP’ye kazandıracak tutumlardan uzak duracağız.” Burada kesin kararı olan İYİ Parti’nin tavrı! CHP kurultayından önce görüştüğüm Akşener’e yakın isimler “Kurultay bizi çok etkilemez” deseler de “sokağın sesine” nasıl kulak tıkayacakları konusunda bir yol haritasına sahip olmadıklarını gördüm. Burada bir yetkili dedi ki: “Müstakil aday fikri Genel İdare Kurulu’nda oylandı ve kabul edildi. Yine bir GİK kararı alınmalı.” Şimdi bu noktada sizleri biraz geriye götürmek istiyorum. Akşener’in, İmamoğlu ve Yavaş konusundaki “kırgınlığını” ve bu tamir olursa yeniden bir şekillenmenin olabileceği konusunda değerlendirmeleri aktaracağım.

Aytunç Erkin’in yazısı