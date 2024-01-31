Ayşenur Arslan: Akşener, ‘abisi’yle konuştu mu?

Cumhur İttifakı ve bileşenlerinin adayı belli. O adayın İmamoğlu karşısındaki şansı da belli. İktidar, işte bu matematiği eğerek, bükerek kendi lehine çevirme derdinde.

O yüzden, DEM ayrı aday çıkartsın ya da çıkartmasın, Alevileri, Kürtleri sandıktan ne kadar uzaklaştırırlarsa kar bilecekler.

Ya İYİ Parti? Tamam, Meral Akşener Kılıçdaroğlu’na bir kızgın bir kızgın! Partisinin varlığını O’na borçlu olduğunu kaç kez vurgulamışken nedir bu husumet, anlamak zor. Yine de, anlatınca en azından seçmenini ikna edebilecek bir açıklaması var.

İyi de, Kılıçdaroğlu gitti. CHP’nin İstanbul adayı da, “kardeşim” dediği İmamoğlu. Eeeeee Kazanamayacaklarını bile bile neden karşısına aday çıkarttı?

İsmi ve “şahidi” bende saklı önemli bir siyasetçi aradı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinden bir ay kadar önce Meral Akşener’le yaptığı konuşmayı aktardı.

Akşener 6’lı masada ve kamuoyu önünde -en azından seçime kadar- dışa vurmadığı bir öfkeyle vermiş veriştirmiş.

Akşener uzunca bir tiradın ardından “Abi’yle bir konuşayım bakayım” demiş.

Bana bunları anlatan siyasetçi: “Tayyip Bey’i kastediyor. Zaten o gün de Tayyip Abi diye anmış ve sonra ‘Vallahi biz onunla bu masadakilerden daha yakınız birbirimize’ demişti.”

Akşener “ABİ” ile konuştu mu?

Zaten, yaşananlar, bu iddiayı ve daha nicelerini mantık çerçevesine oturtmuyor mu!

Ayşenur Arslan’ın yazısı