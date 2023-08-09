Ayşen Uysal: Sol neden kırsala nüfuz edemiyor?

Libération gazetesi 6 Ağustos 2023 tarihli baskısında Türkiye’yi de çok yakından ilgilendiren önemli bir soruyu Fransa özelinde sorup tartıştı: Sol söylemler neden kırsalda yankı bulmuyor? Soruyu başka türlü de sorabiliriz: Neden solun anlattıkları kent merkezleri dışına ulaşmıyor? Yoksa sol düşünce kent soylu mu? Tabii böyle bir soruya hemen başka bir soruyla da karşılık verilebilir, hatta vermek gerekir: Hangi sol? Gazete soruya Nupes’ten (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, Ekolojik ve Sosyal Yeni Halk Birliği, sol ittifak) yani merkezden ya da sosyal demokrasiden hareketle değil, daha soldan yanıt arıyor. Biz soruyu merkezden hareketle de sorabiliriz: CHP metropollerde oy oranı bakımından güçlü iken, neden Türkiye kırsalında oldukça zayıf bir oy tabanına sahip? Neden söyledikleri kırsala etki etmiyor?

Ayşen Uysal’ın yazısı