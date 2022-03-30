Ayşen Uysal: ‘Parti markasının’ bekası için bir halk feda edilmiş ne ki!

Kimi seçimleri parti içi iktidarını inşa etmek için araç olarak kullanır, kimi de sol içindeki iktidarını tesis etmek için. Hollande parti içine yönelik hesap yapadursun, Mélenchon da bu seçimi solda tek parti ve tek lider olma amacına vakfetmiş durumda. Ne çekiyorsak bu “tek…tek…lerden” çekiyoruz! Sağda da solda da. Parti içinde ve sol cephede iktidar yarışı tamamlanırsa belki bir gün ülke iktidarına da aday olurlar. Kim bilir.

Bu hesaplar bize, siyasal partiler bir güçler ve mücadeleler alanıdır diyen Pierre Bourdieu’ye kulak verin diyor. İçeride ve dışarıda hiç bitmeyen bir güç mücadelesi bu. İçeride gücü elde tutmak için gerektiğinde dışarıdaki mücadeleyi ikinci plana iten bir siyasal oyun. Dillerinden düşürmedikleri halk neoliberal politikalar altında ezilebilir, zulüm görebilir, açlıkla sınanabilir. “Parti markasının” bekası için bir halk feda edilmiş ne ki!

Ayşen Uysal’ın yazısı