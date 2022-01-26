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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Uysal: Onlar yolcu, yeter ki biz korkmayalım

Söze tahammülleri yok, herkes kul olsun el etek öpsün istiyorlar. Ya bizdensin ya düşmansın diyerek sadece bizleri düşmanlaştırmıyorlar, aynı zamanda kendi tabanlarına sonu olmayan bir sadakat testi yapıyorlar. Düşman addettiklerini hedef tahtasına yerleştirirken, kendilerinden olanların da sadakatlerini sürekli daha fazla göstermelerini bekliyorlar. Böyle böyle ve giderek daha fazla ayrıştırıyorlar toplumu… 

Oysa, Sevgili Sezen Aksu’nun da dediği gibi, “Kim hancı, kim yolcu, dur bakalım…” Onlar yolcular, yeter ki biz korkmayalım.


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