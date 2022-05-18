Ayşen Uysal: Meydanı onlara bırakmayan kadınlara hiç mi hiç tahammülleri yok

Verilen ceza ile, diğer yandan da, önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı olması beklenen Kaftancıoğlu’nun parlamentoya girmesi engellenmek isteniyor. Kararlı, korkusuz, mücadeleyi ilmek ilmek ören kadınlardan nasıl da korkuyorlar! Parlamentoda, partide, dernekte, sokakta, ne kadar eksik olurlarsa o kadar iyi iktidar için!

Kendileri dışında her konuşana aşağılama ve hakaret cezası yağdırıyorlar, oysa hakaret ve aşağılama dillerinden hiç eksik olmuyor. Ne de olsa kişi kendinden bilir işi…

Ortalığı bulandırmayı ne çok da seviyorlar. En çok da tanımamakta ısrarlı oldukları hukukla. 4 yıl 11 ay 20 günün yatarı var mı yok mu? Yatarsa ne kadar yatar? Girdi çıktı mı yapar? Siyaset yasağı neyi kapsar neyi kapsamaz? İl başkanlığına engel mi, değil mi? vs. vs. Belirsizlik, hukuksuzluk kadar sevdikleri bir yönetim biçimi. Zira belirsizlik güvensizliği beraberinde getirir. Bazen de korkuyu. Herkes korksun, herkes sinsin, meydan onlara kalsın istiyorlar. Meydanı onlara bırakmayan kadınlara hiç mi hiç tahammülleri yok.

Ayşen Uysal’ın yazısı