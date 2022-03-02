Ayşen Uysal: Deklarasyonun sunumundaki erkek egemenliği kabul edilemez

Altı partinin 28 Şubat deklarasyonu şüphesiz çok yazı kaldırır. En başta da genel hatları üzerine yazılacak çok şey var. Deklarasyon için 28 Şubat tarihinin seçilmesinden, salon seçimine (salonun adı sık sık vurgulandı), deklarasyonu okuyanların sadece erkekler olmasından, hangi bölümü hangi partinin açıkladığına kadar hemen her husus bir yazı konusu olabilir nitelikte. Özellikle de, deklarasyonun sunumundaki erkek egemenliği kabul edilebilir, sessizce geçiştirilebilir nitelikte değil.

Bununla birlikte, deklarasyonun en yaralı yerlerimize dokunduğunu, son yıllarda en fazla kangrenleşen yaralarımıza ilaç olmaya soyunduğunu da kabul etmemiz lazım. Keyfilik, kural tanımazlık ve denetimsizlik, otoriter yönetim anlayışı ve taraflı cumhurbaşkanı, özgürlüklerin rafa kaldırılması, düşüncenin suçlulaştırılması, üniversitelerin içler acısı hali, devlet kurumlarının siyasallaşması, torba kanunlar, kanun hükmünde kararnamelerle ortadan kaldırılan temel haklar, tarafsızlığını yitiren siyasallaşmış ve hukuk tanımayan yargı, keyfi tutuklamalar, çoklu baro sistemi ve daha nicesi… Daha dinlerken insanı heyecanlandıran ortak ilkeler, “Evet artık kapatalım bu sayfaları, çile bitsin” dedirten sorunlar, yaralar… Mevcut rejimin mağduru olup da deklarasyonda kendisine değen bir şey bulamayan yoktur sanırım. Tüm eksiğiyle, gediğiyle ve hemfikir olmadığımız hususlarına rağmen. Şahsen ben OHAL ile ilgili olan kısımları dinlerken umutlandım, kendimi iyi hissettim.

Ayşen Uysal’ın yazısı