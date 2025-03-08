Ayşen Şahin: TÜİK bile kabul etmiş kadınlar erkeklerden yüzde 17 daha az kazanıyor diye

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İnsan türlü türlü terler; normal terlemeye ekrin ter denir. Vücudun soğutma mekanizması bir nevi.

Bir diğeri apokrin ter; stres, kaygı ve tehdit karşısında terler insan. Dışarıda hava kaç derece olursa olsun. Bu teri kadınlar iyi bilir. Eve geç kaldın ve sokak tenhalaştı. Yağmur bastırdı, sert de bir rüzgar var.

Ardında bir adım sesi duyarsın, geriye dönüp baksan dönüşü olmayabilir, hızlansan ses de hızlanabilir, hızlanmazsan sonun olabilir. Hissettiğin ayaz biter, bir ince ter damlası süzülür atletinin içinden.

İçine hapsedildiği kutsal kılınan o aile kavramı içinde, ekonomik özgürlüğünün ardında durulmadığında, şikayetlerine yanıt alamadığında, kolluk tarafından, hukuk tarafından korunmadığında, kapının her çalışında terler kadın. Başına geleceklerin zilidir o, çalışından anlar. Ya da susmayan telefondan, yağan mesajların sesinden okumadan belli eder kendini tehditler. Ekranı açamazsın elinden bileğine sızan ter yüzünden.

2025 ocak ayında, 33 kadın öldürüldü, 32 kadının da adı şüpheli ölüm dosyasında yazıldı.

Sabahın altısında çıkarsın evinden, vasıtalarca yol gidersin hava aydınlanana değin. Mesaiye kalırsın, azarlarlar herkes içinde, susmak zorunda bırakılırsın. Yürüdüğünde arkandan süzdüklerini hisseder ama hızla geri dönüp de suratlarına “Gözüne hakim ol” diyemezsin. Ay sonunda bir banka ATM’sinde, senin yarın kadar yorulan bir adamın yatan maaşına gözün kayıverir. Nasıl olabilir? Elindeki para kırışır terinden.

İyi eğitimler almışsındır, bir yandan evi çekip çevir bir yandan durmadan çalış, stratejik ol, dikkatli konuş, iyi giyin, bakımlı görün, güler yüzlü ol, güvenilir dur, beklediğin pozisyon boşalana kadar sabret. O gün geldiğinde, yarı tecrübende bir adamı oraya atayıversinler, sana da yanıt olarak evlilik ve çocuk gibi sebeplerle bu yoğunluğun seni yoracağını düşündüklerini, iyiliğin için seni terfi ettirmediklerini söylerler. O içine sıkıştığın gömleği bile aşar, ceket astarından koluna değin sızar apokrin teri.

TÜİK bile kabul etmiş kadınlar erkeklerden yüzde 17 daha az kazanıyor diye. TÜİK 17’si matematiğin yüzde kaçına tekabül ederse artık var sen hesapla…

Ayşen Şahin’in yazısı