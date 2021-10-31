Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Şahin: Siyasetin tartışıldığı durum sokakta, ‘Çıkar telefonunu’ seviyesinde

Yasası henüz Meclise gelmemiş, tarihi daha belli olmamış bir seçimin kampanya startı verilmiş gibi bir süreçteyiz.

Gönül istiyor ki ekranlarda, basında siyasal iletişimin nasıl olması gerektiği üzerine teori ve pratik tartışılsın, bizler de yorumlarımızı katalım. Toplumsallaşmanın önündeki iletişememe halini konuşalım, çatışmacı değil çözümcü bir siyasi çizgiyi savunan teoriler üzerinden örnekler dinleyelim.


Ülkede siyasetin tartışıldığı durum sokakta “Çıkar telefonunu” seviyesinde seyrediyor. Bizim kapasitemiz hep mi buydu? Açıyorum TRT arşiv görüntülerini, insanlar geçmiş dönemlerde çok daha nezih şekilde derdini dile getirmeyi, mikrofonla ve birbiriyle iletişime geçmeyi becerebiliyormuş.

“Çıkar telefonunu” sadece bir sokak röportajı klişesi değil sistematik bir siyasal iletişimin sokağa taşmış, yansımış hali.

Şu kalıpları 20 yıldır kürsüden ekrandan ne kadar çok duyduk değil mi?

“Eline diline dursun”, “Bunlar şükretmeyi bilmezler”, “Daha ne verelim?”

“Takmışlar dillerine bir x”, “nankörler”, “bunlar…”

Bu dil, yurttaşa karşı olan yükümlülükler tanımını sadaka kültürüyle değiştiriyor, iktidarı “Kamu yararına ülkeyi bir süre yöneten” pozisyonundan tebaasının ihtiyaçlarını gören muktedir tanımına taşıyordu.

Ayşen Şahin’in yazısı

SON HABERLER

9 soruda: İklim krizi ve COP zirvesi

Bu yıl düzenlenecek olan COP26 zirvesi 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın en büyük şehri olan Glasgow’da gerçekleşecek. Zirve tarafların aksi bir karar belirtmediği sürece her yıl gerçekleşir. Ancak 2020’de COVİD-19 pandemisi nedeniyle COP26 gerçekleşememiş ve 2021’e ertelenmişti.

Muhterem muhalefet, insan gibi yaşamak istiyoruz, mesele bu!

Ben, insan gibi yaşamak istiyorum, hükümet sistemi tercihleri ise o insan gibi yaşam için gerekli koşulların inşasına yardım edeceği ölçüde önemli, benim için, herkes için. Gerisi laf, bir ömür dinledik zaten, çok da sıkıldık!