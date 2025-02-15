Ayşen Şahin: Sevgiden yana çok yaralandık

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Sevgiden yana çok yaralandık.

Sayı ile çocuk siparişi verildi bize, kredilendirildi evlilikler, içinden çıkılması imkansız şiddet yuvasına dönüştü çoğu. Görücü usulü evlendi diye ana babası, kimse toz kondurmadı ama kaç kişi evlilik içi tecavüzden geldi dünyaya? Aşksız ve sevgisiz evlere doğan çocuklar, nasıl insanlara dönüşüp saçıldılar hayata? Kendini adamış analarına acıyarak ve bunu meziyet sanarak büyüdüler, kaç kadın kurban rolüyle geldi geçti aramızdan? Hiç aşık olamadan, aşkı hiç tadamadan? Sevildiğini hissedemeden, birer emir eri gibi, yıkadılar, pakladılar, pişirdiler, evi çekip çevirip toprağa sonsuzluğa uzandılar.

…

Ne kolay birbirine bilenir insanlara dönüştük, nefret, öfke, eleştiri, ötekileştirme, küskünlük, dargınlık, mesafe konularında kamiliz de sevebilme meziyetinde tek bir mahir yok.

Biz emeği severdik, Yaşar Usta’yı severdik mesela, Çöpçüler Kralı’nı severdik. Grev önlüklerine saygımız vardı, emeğin hakkıdır diye. Doktor önlüklerine de, erişmesi çok zor diye.

Şimdilerde doktor maaşı ile kıyaslayıp grev hakir görmek, işçiye üç kuruşu fazla, doktora şiddeti haklı bulabilmek nasıl bir sevgisizliğin, nasıl bir çakal rekabetin sonucu?

Öğretmenleri severdik, eğitime saygımızdan ve ola ki başımızı da okşamış olduklarından. Seneler sonra da gider ellerini öperdik. Zordur çocuk yetiştirmek, her gün 40 çocuk önünde tüm gün ayakta ders anlatmak, boğazını parçalamak.

Böyle bilirdik. “Yazın tatil yaparken iyiler ama…” diye taban maaş taleplerini duymazdan gelmek nasıl bir yobazlığın ürünü olabilir?

Beraber sevinmeyi severdik, sahi biz en son ne zaman sevinebildik?

Hep bir mücadeleye çağrı ile geçti haftalar, işçileri yalnız bırakmayalım, hukukçulara sahip çıkalım, gazetecileri yedirmeyelim, kadınları şiddetten korumak için bir araya gelelim, onur yürüyüşünde birleşelim, emekliler için ses çıkaralım, depremi unutturmayalım…

Ayşen Şahin’in yazısı