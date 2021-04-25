Ayşen Şahin: Çocuklarımızın böyle ellere emanet olduğunu düşünmek mahvediyor

23 Nisan Günü, bir çocuğu kameralar önüne çıkarıp, ramazan dolayısıyla çay ve çikolata ikram etmediğini açıklayacak ve onca insan önünde koruma yurdundan geldiğini ifşa edecek kadar yaptığı işe ters düşen tavır, onca şey içinde yumru gibi oturdu içime.

Bakanlıktan kadının adını çıkarıp tüm kadınları da o aile kavramının içine hapsetmeye çalıştıkları şu dönemde, çocuklarımızın da yeniden böyle ellere emanet olduğunu düşünmek mahvediyor.

Reklam

Bu insanların tüm kariyerleri sadece ve sadece AKP’nin kurum ve kuruluşlarında, derneklerinde vakıflarında, tek bir bağımsız duruşları, başarıları, kariyer çizgileri yok.

Kadroları da kalmadı, krala yaslanan düşüyor sırayla, görevden af istemeler, şükranla gelip kendi gönül borcunu bizim cebimizden ödeyip, şükranlarla ayrılıyorlar koltuklardan.

Asıl kriter biat olunca maruz kaldığımız durum ortada.

Reklam

Ayşen Şahin’in yazısı