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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Şahin: Bu süreçten sağ çıkış bunca sağa yaslanık halde mümkün değil

Millet ittifakı hak, adalet ve demokrasi çağrısını büyütmeli evet, liyakati vadetmeliler doğru, ortamı terörize etmeye çalışan iktidara karşı itidalli davranmalılar haklı ama herkes de kabul etmeli ki bu süreçten sağ çıkış bunca sağa yaslanık halde mümkün değil.

HDP ve sol olmadan arzu ettiğimiz hayat bu ömürde belli ki zor.


Sonraki sürece mi ertelenecek hak mücadelesinde toplumsal muhalefeti örgütleme sorunsalı?

Doların zembereği boşaldı, adaletin terazisi kırıldı, ocakların gazı bitti, insanlar atanamadığından, evladına bakamadığından, borçlarını ödeme umudunu kaybettiğinden intihar etti. Cezaevleri doldu taştı, gazeteciler şiddete maruz kaldı, her tür özgürlük yargılandı, açız, açıktayız, bir araftayız, dünyanın ekseni kaydı sol neden hâlâ yan yana gelemiyor?

İşçiler ülkenin dört yanında kendi sendikalarını kurmak için, sendikalaşmak için ayağa kalkmışken, barınamayan öğrenciler sokağa çıkmışken, mikrofon uzatılan her yurttaş “yeter artık” derken, AKP’nin genel başkanı ısıtıp ısıtıp hala korkulu rüyası Gezi’yi servis ederken uzlaşılacak 10 temel ilke bulmak çok mu zor?

Geçmişin bagajını bir köprüyü geçerken geride bırakmak imkansız mı?

O bagajlar sırtta kaldı diye batarsak bu vaziyeti yeni nesiller anlayacak mı yoksa hepimizi birden suçlayacak mı?

Yetmez ama evetçiler ne zaman konu olsa herkesin hemfikir olduğu ortak bir öfke yeniden filizleniyor.

Ayşen Şahin’in yazısı

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