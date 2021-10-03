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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Şahin: Beyoğlu biterse hayat biter

Bir mite dönüştü 10 yıldır “Beyoğlu bitti” lafı.

Oysa Beyoğlu sakinleri yaşıyor bu güzelliği hâlâ. Mis Sokak, Sadri Alışık, Ayhan Işık, Balo, Büyük-Küçük Parmakkapı, Nevizade, Asmalı, Serdar-ı Ekrem, Kumbaracı, Müeyyetzade, Sofyalı, Turnacıbaşı… Sokakları sayarken bile çekmiyor mu insanın canı?


Ezberimde 19 tiyatro salonu çıkıyor, ikisi telefonları açmıyor. Geçici kapalı. Geçici mi sahiden? Suriye Pasajı, Afrika Pasajı, Rumeli Han, Avrupa Pasajı, Anadolu Han söyleyin şimdi kimin değil ki Beyoğlu? Terzisi, seramikçisi, resim galerisi, sanat atölyesi, antikacıları, kunduracıları, sahafları, ikinci el giysi, son kuyum ustası, üçüncü nesle devrolmuş meyhaneleri, saat tamircisi, çakmak taşı satanı bile duruyor hala, yaşıyoruz birbirimize tutunarak, bir arada.

Beyoğlu 600 yıldır ne zaman bitmiş ki?

Beyoğlu biterse hayat biter.

İşte o zaman nefes alıp vermekten ibaret olur yaşam.

Bir ucundan tutalım derim. Eleştirip de harekete geçmediğimiz her dalımızı zaten kırdılar.

Sözün bittiği yer olmasın Beyoğlu, konuştuğumuz kadar sokaklarını adımlasak yeter.

Kara deryalarda bir fenerdir Beyoğlu, çelik adımlarla yürüyelim arkadaşlar, neşemizin kavgasıdır bu.

Ayşen Şahin’in yazısı

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