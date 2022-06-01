Ayşen Güven: Konser kalabalığından çok korkuyor iktidar

Sadece eylemden değil, konser kalabalığından da çok korkuyor iktidar. Kontrol edememekten korkuyor. Kalabalıkların isyana dönüşmesinden korkuyor. Gustave Le Bon geleneği bu. Le Bon Kitle Psikolojisi kitabında kalabalık içindeki bireyin akli melekelerini yitirdiğini, idrak kapasitesinden yoksun olduğunu ve duygularıyla hareket ettiğini yazmıştı. Zira kalabalıkları sapkınlık hali olarak görüyor, kalabalıktan tiksiniyor ve korkuyordu. Kalabalıkları vahşi hayvanla, asla güvenilmeyecek(!) kadınla, bulaşıcı hastalıkla eş değer görüyordu. Düşünceleri faşizme de esin kaynağı olmuştu.

Ayşen Güven’in yazısı