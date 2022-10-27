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Yaramazlara biraz batar!

Aysel Tuğluk cezaevinden çıktı

Kocaeli Kandıra 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan demans hastası Kürt siyasetçi Aysel Tuğluk hakkında tahliye kararı verildi. Tuğluk cezaevinden çıktı.

Görsel: Twitter / Zeynep Kuray

Kobani davasından yargılanan demans hastası Tuğluk, Kocaeli 1 No’lu F Tipi’nde Aralık 2016’dan beri tutuklu bulunuyor ve sağlık durumunun kötüleşmesine rağmen tahliye edilmiyordu.


Tuğluk hakkında Adli Tıp Kurumu’nun dün “Cezaevinde kalamaz” raporu vermesinin ardından avukatları, daha önce Kocaeli İnfaz Savcılığı’na infazın durdurulması talebini yineleyen bir dilekçe daha sundu.

MA’nın aktardığına göre infaz savcılığına başvuru kararının cezaevine gönderilmesinin ardından Tuğluk hakkında tahliye kararı verildi. Dün geceden bu yana Tuğluk’un ailesi ve avukatlarının aralarında olduğu çok sayıda kişi cezaevi önünde Kürt siyasetçi için toplandı.

Tuğluk akşam saatlerinde tahliye edildi.

Video: Zeynep Kuray

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