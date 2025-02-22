Ayşe Yıldırım: Soruşturmalar dalga dalga yayılacak, ta ki Ekrem İmamoğlu'na varıncaya dek

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Saray’ın bir planı var. Bu suçlamalar, haliyle soruşturmalar burada kalmayacak. Dalga dalga yayılacak, ta ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na varıncaya dek.

İpuçlarını da iddianame veriyor. Buyrun okuyalım:

“Esenyurt Belediye Başkanı olan şüpheli Ahmet Özer gibi İstanbul ilinde görevli bir kısım Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Belediyle Meclis Üyesi’nin 31/03/2024 yerel seçimler sonrasında terör örgütünce verilen talimatla ‘Kent Uzlaşısı‘ faaliyeti kapsamında terör örgütünün uzlaşma sağladığı partiden seçilmeleri sağlanarak görev yapmaya başladıkları ve halen görevli oldukları…

… bu şahısların terör örgütünün Kent Uzlaşısı faaliyeti kapsamında faaliyet yürüten örgüt mensuplarından oldukları anlaşılmıştır.”

Dokuz belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesinin de bu kapsamda tutuklandığı belirtilen iddianamedeki şu vurgu dikkat çekiyor:

“Terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için soruşturmalarımız derinleştirilerek devam etmektedir.“

Yani savcılık açıkça İstanbul’da başka belediye başkanları, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerine yönelik soruşturmaların yolda olduğunu söylüyor.

Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar dahil olmak üzere pek çok kişi ekranlardan bu soruşturmaların İmamoğlu’na kadar uzayacağını boşuna söylemiyor.

Ne diyordu Tayyar: “Bu soruşturma daha da ileriye gidebilir. Savcılığa ulaşan çeşitli bilgi ve belgeler var. Eğer İmamoğlu’nun kent uzlaşısı çerçevesinde KCK ile bağlantılı olduğuna dair sağlam deliller ortaya çıkarsa, hakkında terör kapsamına girecek bir soruşturma açılabilir. Eğer soruşturma genişlerse, gözaltı, tutuklama ve hatta kayyım atamasına kadar gidecek bir süreç başlayabilir.”

Ayşe Yıldırım’ın yazısı