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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Yıldırım: Silahlar kime nasıl bırakılacak, Kandil'dekiler ne olacak?

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Öcalan kendisinden beklenen çağrıyı yaptı. Şimdi sıra Kandil’in bu çağrıya vereceği karşılıkta.


Ve muhtemeldir ki onlar da bizim sorduğumuz soruların yanıtlarını arayacaklardır. Ve muhtemeldir ki eğer kongreyi toplayacaklarsa kurucu önder olarak Öcalan‘ın da kongreye hitap etmesini talep edeceklerdir.

“Ben bıraktım” demekle silah bırakılmayacağı malum.

Gerçekten silahların bırakılması için hukuki ve siyasi alt yapı hazırlandı mı?

Silahlar kime nasıl bırakılacak, Kandildekiler ne olacak?

Sadece Kandilin değil Türkiye‘deki Kürt siyasi ve sivil hareketinin talepleri ne ölçüde karşılanacak?

Devlet gerçekten bu soruların yanıtlarını hazırladı mı?

Türkiye için yine tarihi günler.

Ayşe Yıldırım’ın yazısı

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