Ayşe Yıldırım: Sahi ne yapsın Kürtler?

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Sahi ne yapsın Kürtler?

CHP’li belediyelere yönelik operasyonları ‘siyasi darbe’ olarak nitelendiriyorlar, “Kanunsuzluğun, hukuksuzluğun karşısındayız” diyorlar. Olmuyor… Bir kesim “Meydanlara çıkın” diyor, başka bir kesim gelmesinler diye ellerinden geleni yapıyor. (Her şeye rağmen o meydanlarda DEM Partililer ve Kürtlerin olmadığı algısına kapılmasın kimse)

Bu da yetmiyor bir umut ışığı doğmuş “Barış arayışını da bitirin“ deniyor, ‘otoriterleşmeyi desteklemekle’ suçlanıyor.

Ne yazık ki her dönem olduğu gibi “Mevzubahis Kürtler olunca; vur abalıya“ anlayışı yine devrede.

Sahi meydanlarda atılan “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz“ sloganına ne oldu?