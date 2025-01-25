Ayşe Yıldırım: Özel'in CHP'si aşağı, yukarı, sağa derken 'sola' bakmayı mı unuttu?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutuklandığı Zafer Partisi’ni ziyareti sonrası kameralara konuşuyordu dün:

“Sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun, bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, koluna giriyoruz, arkasında duruyoruz. Çünkü Türkiye’de muhalefet bir bütün olarak Türkiye’nin geleceğinin teminatıdır.“

Oysa Ümit Özdağ’ın tutuklandığı gün bir başka siyasi partiye yönelik büyük bir operasyon yapılıyordu Türkiye’de. Hem de yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı bir soruşturma çerçevesinde. İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Yalova, Diyarbakır’da DEM Parti’nin bileşenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi yöneticilerinin, üyelerinin evlerine baskın yapılıyordu. Dün Özgür Özel, Zafer Partisi’ni ziyaret ettiğinde ESP’liler emniyetteki işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirilmişti. Savcı, gözaltındakilerden ikisi adli kontrol şartıyla olmak üzere üç kişiyi serbest bırakırken 38 kişiyi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişti.

Biri Eş Genel Başkan olmak üzere partililere yönelik suçlamaları ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni sosyal medya hesabından paylaştı: “Gözaltına alınan sosyalistler, ESP’nin ‘Atılımı Yükseltelim, Özgürlüğü Kazanalım‘ şiarıyla örgütlediği 4. Olağan Kongresine katılmakla suçlanıyor.“ “Gözaltına alınan sosyalistler, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun ‘Tarihimize Yaslanıyor, Gençliğin Gücüyle Geliyoruz‘ şiarıyla örgütlediği 11. Genel Kurulu’na katılmakla suçlanıyor.

Şaka değil!

Sosyalist gençler kendi kongrelerine katılmakla suçlanıyorlar.

Dün Özgür Özel, Zafer Partisi’nin ziyaretinin ardından “sağdan sola, aşağıdan yukarıya hangi siyasi parti olursa olsun, bu iktidar kime saldırıyorsa yanındayız, koluna giriyoruz, arkasında duruyoruz“ derken ESP’liler mahkemenin vereceği kararı bekliyordu. Gerçekçi olalım ve İYİ Parti’den ya da Zafer Partisi’nden ESP ile bir “dayanışma“ beklemeyelim. Ama “en sağdan“ dayanışmayı bile başarıyla yürüten Özgür Özel’in CHP’sine ne demeli? ESP’ye yönelik bu operasyonu ‘saldırı‘ olarak mı görmediler, yoksa ‘aşağı‘, ‘yukarı‘, ‘sağa‘ derken ‘sola‘ bakmayı mı unuttular?

Ayşe Yıldırım’ın yazısı