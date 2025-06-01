Ayşe Yıldırım: Kılıçdaroğlu, elinde bir belge ya da bilgi varsa ortaya çıkıp açık açık konuşmalı

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Kılıçdaroğlu, elinde bir belge ya da bilgi varsa bir an önce ortaya çıkıp açık açık konuşmalıdır.

Bir zamanlar kendisiyle “yol yürüyen” CHP’lileri neden şimdi “düşman” ilan ettiğini, “parti içindeki çürüme”nin ne olduğunu açıklamalıdır. Kimleri, neden ve nasıl “boğacaktır” söylemelidir. “Gözdağı”ndan kastı nedir açıklamalıdır.

Aksi halde bu tavrıyla Baykal’ın parti yönetiminde izlediği “küçük olsun benim olsun” zihniyetini “Ya benimsin ya kara toprağın” zihniyetine taşımakla suçlanacaktır.

Ve tarihe “CHP’yi bitirmeye çalışan iktidarın ekmeğine yağ süren isim” olarak geçecektir.

Kurultayda kazanamadığı koltuğa Saray’ın hileleriyle dönmeyi planlıyorsa “bunun için partisini yok etmeyi göze almakla” damgalanacaktır.

Ayşe Yıldırım’ın yazısı