Ayşe Yıldırım: Karanlığa hoş geldin TÜSİAD

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ne diyordu Aras’ın sözleri için: “Sivil toplum kuruluşlarının görüş açıklaması elbette demokratik bir hak olmakla birlikte, yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır.“

Konuş ama haksız gözaltılar, tutuklamalar, soruşturmalar ve kayyımlardan söz etme diyor yani bakan Tunç.

Oysa ülkenin üzerine çöken karanlık kabus o kadar büyüdü ki artık patronlar kulübü de azade değil bu karanlıktan.

Peki şimdi ne olacak?

50 yılı aşkındır Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu bir sivil toplum kuruluşu olan TÜSİAD’dan söz ediyoruz.

4 bin 500’e yakın şirketi temsil eden, kamu dışı milli gelirin yarısını oluşturan, dış ticaretin yüzde 85’ini gerçekleştiren, kayıtlı istihdamın yüzde 50’sini sağlayan, kurumlar vergisinin yüzde 80’ini ödeyen ayrıca Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun da üyesi olan bir kuruluş da artık yargı baskısıyla karşı karşıya.

Bakalım TÜSİAD, Aras’ın söylediği gibi “inandığı doğruları bıkmadan usanmadan dile getirmeye devam“ edebilecek mi?

Karanlığa hoş geldin TÜSİAD.

Ayşe Yıldırım’ın yazısı