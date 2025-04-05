Ayşe Yıldırım: CHP'nin vereceği sınav Türkiye'nin kaderini belirleyecek

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Ana muhalefet partisi CHP nihayet örgütlü siyasal mücadelenin, aktif bir muhalefet anlayışının tek adam rejimine geri adım attırabileceği gerçeğini gördü. İktidarın hukuk dışı baskı politikalarıyla, halkı korkutup sindirerek kazanmasının önüne geçebileceği gerçeğini geç de olsa fark etti. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart’tan itibaren gerçekleştirilen halk destekli, geniş muhalefet katılımlı protestolarla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ve CHP’ye kayyım atanmasının önüne geçildi.

Ama Saray’ın CHP ve İmamoğlu ile işi henüz bitmedi. Kendisini rahatsız edenlere “Bunun bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu“ diyen bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Dolayısıyla CHP’yi daha zorlu mücadele vermesi gereken günler bekliyor diyebiliriz.

Pazar gününden sonra CHP’nin başına yeni çorapların örüleceği aşikar. Ama önemli olan CHP’nin nasıl bir politika yürüteceği. Daha önce yaptığı gibi her türlü hukuksuzluğa yeterli tepkiyi vermeden, sesini yükseltmeden seçim zaferi bekleyen pasif siyaset anlayışına geri mi dönecek, yoksa 19 Mart’ta başlattığı ve halkın büyük bir kesimini arkasına aldığı aktif muhalefet anlayışını sürdürmeye devam mı edecek? CHP’nin vereceği bu sınav Türkiye’nin kaderini de belirleyecek.

Sahi CHP’nin eski genel başkanlarından İsmet İnönü ne demişti: “Bir ülkede namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülkede kurtuluş yoktur.“

Ayşe Yıldırım’ın yazısı