Ayşe Yıldırım: CHP'nin dirençli muhalefet anlayışı ve yükselen toplumsal muhalefet Saray'a kaybettirmeye başladı

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CHP lideri Özgür Özel, “Fark yüzde 8’e çıktı“ diyor. SONAR’ın Nisan ayında yaptığı ankete göre de CHP ile AKP arasındaki fark yüzde 6’yı geçmiş durumda. Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP ve MHP’nin oyları eriyor. Erken seçim isteyenlerin oranı ise 56,6’ya ulaşmış durumda. Mücadelenin, direnmenin, hak ve özgürlük mücadelesinin kazandırdığı somut bir şekilde ortaya çıkmış durumda. İşte toplumsal muhalefet burada da kazanabileceğini gösterdi ve kayyımlarına önüne geçildi.

Şimdi böyle bir ortamda Saray kalemşorları da muhalif görünümlü kimi gizli yanaşmalar da çıkmış, “Sert üslup CHP’ye yaramıyor. Özgür Özel bir an önce normalleşmek ve yumuşamak zorunda. Böyle giderse Erdoğan yüzde 60’ları bulur“ diyor. Psikolojik harp teknikleri sonuna kadar kullanılıyor yine. Korkut, demoralize et, yılgınlığa sevket ve kaybedeceğine inandır. Hem muhalefeti hem de kendilerinden kaçan ya da kaçacak olan kitleyi hizaya getirmeye çalışıyorlar.

Madem CHP’nin bu ‘muhalefet tarzı ve üslubu’ kendisine kaybettiriyor, Saray’a kazandırıyorsa bu telaş neden? Madem “CHP kazansa bile iktidar teslim edilmeyecek“ ise bu telaş neden? Eğer durum gerçekten dedikleri gibiyse niye halkı korkutup sindirmeye çalışıyorlar? Ama işler öyle değil tabii. CHP’nin 19 Mart’tan itibaren gösterdiği dirençli muhalefet anlayışı ve yükselen toplumsal muhalefet Saray’a kaybettirmeye başladı. Saray’ın da avanelerinin de korkusu ve telaşı bundan.

Ayşe Yıldırım’ın yazısı