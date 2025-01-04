Ayşe Yıldırım: Belki bu kez barış kapımızı çalar, hem de ülkücü hareketin Kürt realitesini kabul etmesiyle başlayan bir sürecin sonunda

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Evet Türkiye için çok hassas bir süreç başladı diyebiliriz.

Ve başta da dediğimiz gibi önceki süreçlerden çok daha farklı ve tarihi bir süreç.

Nasıl ilerler, nereye varır henüz bilmiyoruz.

Gerçekten iddia edildiği gibi 21 Mart Newroz’unda Öcalan’ın bir video konferansıyla barışın yolu açılır mı?

Deneyimli bir siyasetçinin dediği gibi Kürtler bu kez “tedirgin bir iyimserlik” içinde. Bu tedirginliğin temel nedenlerinden biri de Saray’ın sessizliği.

Çünkü her başarısız barış arayışı ne yazık ki yeni ve kanlı bir sürece yol açıyor.

Henüz başındayız ama belki bu kez barış kapımızı çalar.

Hem de ülkücü hareketin Kürt realitesini kabul etmesiyle başlayan bir sürecin sonunda