Ayşe Yıldırım: AKP'lilerin Kılıçdaroğlu sevdasının adını net koyalım; Özgür Özel korkusu…

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Gazetecilik kisvesiyle yalan yanlış bilgilerle algı operasyonu tam gaz…

Bilinen yöntem; böl, parçala, yönet…

Öyle bir Kılıçdaroğlu güzellemesi yapıyorlar ki köşelerinden, ekranlarından, Abdullah Gül’ün deyimiyle “İnsan gerçekten hayret ediyor”. AKP’liler meğer Kılıçdaroğlu’nu ne kadar çok seviyormuş!

Bir dönem AKP MKYK üyesi olan avukat Mücahit Birinci’nin Kılıçdaroğlu güzellemesi mesela…

Ona göre Kılıçdaroğlu artık ‘kült bir lider’ olmuş: “Bizim taban Kılıçdaroğlu’na soğuk bakmıyor. Mazlum çünkü. Gücü haklılığından, mazlum oluşundan geliyor. Kılıçdaroğlu olmadan bir CHP geleceği okuması yapamıyorum” diyor.

Oysa aynı Birinci, Kılıçdaroğlu genel başkanlık yarışını kaybettiğinde “Yargılanacak” diye bağırıyordu.

Daha fazlasını da söylüyordu bugün ‘mazlum ve mağdur’ olduğunu söylediği Kılıçdaroğlu için.

2021 yılında “Kılıçdaroğlu’nun beyanlarını değerlendirirken nasıl getirildiğini unutmamamız lazım. Hangi delege yapısıyla, nasıl CHP’nin başında kaldığını hiç unutmamamız lazım. Doğru değerlendirmeyi Kılıçdaroğlu’nun geçmişini göz önünde bulundurarak yapabiliriz. Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a yapılmış bir operasyonun ürünüdür” diyordu.

Kılıçdaroğlu’nun ‘Türkiye’yi uçuruma sürükleyecek bir kafası” olduğunu da söylüyordu: “Bu memlekette seçilmesinin mümkün olmadığını’ da ‘milletin Kılıçdaroğlu’ndan herhangi bir beklentisi olmadığını, onu ciddiye almadığını’ da…

Peki ne oldu da şimdi bu zat ve benzerleri Kılıçdaroğlu’na ‘kurtarıcı’ rolü biçmeye karar verdi?

İşte onun yanıtını da meydanlar ve anketler söylüyor. Ve tabii Özgür Özel’in her gün daha da takdir toplayan liderliği…

Onun için AKP’lilerin Kılıçdaroğlu sevdasının adını net koyalım; Özgür Özel korkusu…

Ayşe Yıldırım’ın yazısı