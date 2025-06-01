Ayşe Şule Süzük: Halktan umut kesilir mi? 

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Halktan umut kesilir mi?

Yanıtlamıyorum şu an ancak öteden beri dost meclislerinde, okuduğum makalelerde, katıldığım söyleşilerde, duyduğum değerlendirmelerde içimi kemiren, beni rahatsız eden bir söylem, aslında daha çok bir tavır var halk konusu açıldığında. Hakikaten tarih konusunda da konuşulsa, siyasetten de dolanılsa, bugüne dair saptamalar yapılacak da olsa beni kışkırtan, itiraz etmeme neden olan bir kibir gölgesi bu. Tenzih ediyorum, niyetlerden bağımsız genelde. Evet, üstümüze yapışmış bir refleks adeta. Bir büyüklenme, bir üstünlük, karşıdakini bir hakir görme gölgesi siniyor bütün o iri laflara, söyleyişlere, saptamalara, entelektüel sörflere…

Elbette sonsuz bir yataylıkta özgürlükçü bir kabul görme durumuna eşlik eden eşitlikçilikten söz etmiyorum. Hatta “Ne olursan ol gel.” mantığı hiç yok bakışımda ancak adaletli davranmaktan yanayım halk dediğimiz ve bizlerin de bir parçası olduğumuz o şekilsiz yığına. Adalet deyince eşitlik de kendini dayatır. Adalet taraf olmayı ve eşitliği gerektirir. Evet. Adaletin uygulanabilirliği hele hele 2025 dünyasında eşitlikle mümkündür.

Ayşe Şule Süzük’ün yazısı