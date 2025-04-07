Ayşe Düzkan: Türkiye'de 160 kişiden biri cezaevinde

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ceza infaz sisteminde sivil toplum derneği’nin paylaştığı istatistiklere göre, Türkiye cezaevlerinde 400 bine yakın insan var, bunların 350 bine yakını hükümlü. Siyasiler arasında 20 yıl, 30 yıl yani bir insanın yetişkin ömrü boyunca hapiste olanlar var. Geçtiğimiz günlerde içeridekilere belediye yöneticileri, belediye çalışanları ve göstericiler eklendi.

Türkiye nüfusu 87 milyonun üstünde, bunların yaklaşık yüzde 73’ü yani yaklaşık 64 milyonu yetişkin. Basit bir hesapla, 160 kişiden birinin cezaevinde olduğunu görüyoruz ki geçtiğimiz günler gibi momentlerde bu rakam ve oran artıyor. Türkiye, Avrupa’da nüfusa oranla en fazla insanın cezaevinde olduğu ülke. Dünyada rekor ABD’nin elinde ama Türkiye’deki oran da başlı başına bir toplumsal krize işaret ediyor. Baskı siyasal mahpusların sayısını yükseltirken yoksullaşma, geçinmek için suça başvuranları artırıyor.

Bugün cezaevlerinde yüzün üzerinde hasta var. bunlardan en az 18’i, kanser tanısı almış. bir kişinin iki eli kesik, bir kişinin iki bacağı dizden kesik, bir kişinin iki ayağı sakat, iki kişinin sağ kolları yok, yüzde 95, yüzde 85, yüzde 71 engelli olanlar, tekerlekli iskemle kullanmak zorunda olan, kendi bakımını yapamayacak durumda olanlar var. Bir kısmı, öyle üstünkörü değil, gerçek bir tedavi görmezse hayatını kaybedebilir. Psikolojik ve nörolojik sorunları olanlar arasında şu anda nerede, ne yaşadığının farkında olamayanlar var. Bu insanları hapiste tutmaya devam etmek hukuk olarak adlandırılabilir mi?

Ayşe Düzkan’ın yazısı