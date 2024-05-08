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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Ateş’in iddianamede yer almayan MHP ve Ülkü Ocakları ifadesi ortaya çıktı

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’e ilişkin hazırlanan iddianamede yer verilmeyen Ayşe Ateş’in ifadesi ortaya çıktı.

Sinan Ateş. (Twitter)

Ateş, Ankara’da 30 Aralık 2022’de arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti.


Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmıştı. Ancak iddianamede kritik çoğu detayın görmezden gelindiği ortaya çıkmıştı.

İddianamede ayrıca Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e ait ifadenin de MHP ve Ülkü Ocakları kısmı yer almadı. ANKA ifadenin tamamını paylaştı.

Ateş’in savcılığa sunduğu belgelerde 11 kez MHP, 91 kez Ülkü Ocakları, 12 kez Ahmet Yiğit Yıldırım, 23 kez de Olcay Kılavuz ifadeleri geçmesine rağmen savcılık konuya ilişkin bir inceleme talep etmedi.

Hem bunlar hem de Ayşe Ateş’in dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve dönemin Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın ilişkisinin aydınlatılması talebi iddianamede yer almadı.

Ateş, eşinin Ülkü Ocakları genel başkanlığı görevinin ardından sürekli ‘FETÖ’ suçlamasıyla hedef alındığını kaydetti.

Eşinin, dönemin Ülkü Ocakları başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından manipülatif haberlerle hedef alındığını belirten Ateş, bunun üzerine Ülkü Ocakları’nın yönetiminde yer alan kişilerin tehditlere başladığını söyledi.

Ateş tehdit mesajı atan onlarca MHP ve Ülkü Ocakları yöneticisinin isimlerini verdi.

Mersin saldırısını anlattı

Sinan Ateş’in arkadaşı Çağrı Ünel’e Mersin’de düzenlenen saldırıya ilişkin de konuşan Ayşe Ateş sözlerine şöyle devam etti:

“Rahmetli eşim döneminde Mersin Ülkü Ocakları başkanı olarak görev yapan ve eşimden sonra görevden alınan Çağrı Ünel de kendi sosyal medya hesabından eşim hakkındaki asılsız haberler karşısında eşime destek niteliğinde paylaşımlar yapmıştı.

Bunun üzerine Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı olan Ömer Şanlı isimli şahıs Çağrı Ünel’i arayarak eşime destek olmamasını, yaptığı paylaşımları kaldırmasını istemiş. Çağrı Ünel de paylaşımlarını kaldırmayacağını, rahmetli eşimin arkadaşı olduğunu, kendisinin de artık Ocak Başkanı olmadığını ve kendisine talimat veremeyeceklerini söylemiş.

Ömer Şanlı da ‘O halde bunun sonuçlarına katlanırsınız’ şeklinde Ünel’i tehdit etmiş. Bu konuşmayı Ünel, rahmetli eşimi benim yanımda olduğu sırada telefonla arayarak kendisine bu şekilde iletmişti. Eşim de ‘Bunlar iyice azıttılar, dur durak bilmiyorlar, aman kardeşim kendinize dikkat edin, Allah korusun’ seklinde uyararak kendisine dikkat etmesini tembihlemişti.”

Bu konuşmadan kısa bir süre sonra Ünel’e saldırı oldu. Adana ve Osmaniye Ülkü Ocakları’na mensup olduğunu duyduğumuz yaklaşık 10 kişi tarafından bıçaklarla ve sopalarla saldırı düzenlenmiş. Ünel kendisine yapılan saldırıyla oluşan arbede sırasında kendisini savunmak üzere silahını kullanmış ve olay yerinde Emrullah Kaplan isimli Kadirli Ülkü Ocakları mensubu olduğunu öğrendiğimiz bir genç hayatını kaybetmiş.

Rahmetli eşim ve Ünel arasında geçen bu konuşmalar ve Ünel’e Ülkü Ocakları Genel Merkezi yöneticileri tarafından eşim hakkında yapılan baskı ve tehditlerin ayrıntıları hususunda Ünel’in ifadesine başvurulmasını istiyorum. Ünel’e yapılan bu saldırının Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın talimatı ile yapıldığı aşikardır.”

Ateş, Yıldırım bu olay sonrasındaki açıklamada eşinin alenen tehdit edildiğini söyledi.

‘Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar’

Ateş, eşinin arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e saldırıdan sonra attığı şu mesajı da savcılıkla paylaştı:

”Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi, sürekli geriyorlar ortamı, sağa sola haber yolluyorlar, arıyorlar bilmem ne. Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor, yeni insanlar ölsün istiyorlar. Orası öyle, Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar, Cahit’e de ekip yollamışlar, Mersin’de olan Bursa’da olursa, Allah korusun”

Ateş, iddianamede azmettirici olarak belirtilen Tolgahan Demirbaş’ın, Sinan Ateş’in arkadaşı Haluk Türk’e giderek kendisinin Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz tarafından elçi olarak gönderildiğini söylediğini aktardı:

“Bu şahıs eşimin arkadaşına ‘Sinan Ateş’in yanında durma abi, Ocak onun kalemini kırdı, sen de zarar görme’ demiş. Haluk Türk bunu eşime söylemiş, eşim de bana söylemişti.”

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