Ayşe Ateş: Sinan’ı katlettikleri yetmedi beni de tehdit etmeye başladılar

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.

Ayşe Ateş.

Ayşe Ateş, Sözcü TV’den İpek Özbey‘in ‘Nokta Atışı’ programında, cinayet iddianamesinin bilinmeyenlerini anlattı.

Eşi Sinan Ateş‘in göz göre göre öldürüldüğünü belirten Ateş’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan’ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel’e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan’ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar.

*Ülkü Ocaklarına ve MHP’ye mensup kişiler tarafından Sinan Ateş uluorta tehdit edildi, iftiraya uğradı. Sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu da yetmedi bu kişiler, bu kurumsal kimliği taşıyan kişiler, bu kurumsal kimliği kendilerine kalkan yaparak Sinan’ı katlettiler. Katlettikleri yetmediği gibi onu mezarında rahat bırakmadılar, bu defa beni tehdit etmeye başladılar, arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Bunu yaparken bu kurumsal kimlikleri kullandılar.

*Bu cinayeti işleyen bu katiller ve bunların bilgileri, yaptıkları, bindikleri arabalar, işledikleri suçlar deliller ve dosyada sabitken, hala sanki onlar tesadüfen bir araya gelmiş gibi davranıyorlar ama öyle bir şey yok. Hepsi gayet organize bir suç örgütü gibi hareket ediyorlar.