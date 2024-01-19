Ayrıldığı kız arkadaşını öldürdü, intihar etti

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi intihar etti.

AA’nın haberine göre ilçede sağlık memuru olarak çalışan Melike A. (24), zabıt katibi olan eski erkek arkadaşı Zübeyir Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Zübeyir Y, yanındaki tabancayla Melike A’ya iş yerinin yakınlarında ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Melike A. ambulansla sevk edildiği Merkezefendi Devlet Hastanesi’ndeki müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Zübeyir Y. polislerce Yılmaz Mahallesi yakınlarındaki bir üzüm bağında olayda kullandığı tabancayla intihar etmiş halde bulundu.

Zanlının cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Melike A’nın Saruhanlı’da 38 yılda hayatına giren üç kadını da öldüren ve 2022’de Mutlu Menekşe’yi öldürdüğü için geçen ay ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılan Necati A’nın kızı olduğu öğrenildi.