Aynı yeri dördüncü kez soyan hırsızı çalışan zannetmişler

İzmir’in Konak ilçesindeki bir iş hanındaki beyaz eşya tamir dükkanına farklı tarihlerde dört kez gelen şüpheli, iki bulaşık makinesi, iki çamaşır makinesi, bir elektrikli havuz panosu ve bir kombiyi çaldı. Diğer dükkan sahipleri ise eşyaları asansörle indirip el arabasıyla taşıyan ve rahat hareketleri dikkat çeken hırsızı, çalışan zannetti.

Fotoğraf: DHA

‘Etraftakiler, çalışan zannetmiş’

Dükkan sahibi 65 yaşındaki Ali Rıza Uygur, polise giderek şikayetçi oldu. Eşyaların üst kattaki depodan, Uygur alt katta çalıştığı sırada çalındığı belirlendi. 50 yıldır tamir yaptığını söyleyen Uygur, “Etrafta görenler, çalışan zannettiği için müdahale etmemiş. Hırsız da eşyaları babasının malı gibi götürmüş” dedi.

‘Hırsızlık yapan kişi hanı bilen biri’

Hırsızın her defasında gündüz saatlerinde geldiğini belirten Uygur, şunları söyledi: “Belli aralıklarla dört farklı zamanda gelen hırsız, altı parça eşya çaldı. Hanın içinde yer alan dükkanımın önünden, üst kattaki depodan farklı farklı yerlerden eşya almış. Bu kişi, daha önce handaki dükkanların birinde ütücü olarak çalışmış. Dolayısıyla hanı bilen birisiymiş. Büyük ve ağır eşyaları el arabasıyla taşımış. Soranlara fabrikaya mal götüreceğini söylemiş. Hepsi müşterilerime ait tamir için bırakılmış eşyalardı. Tamir edilmiş hazır vaziyetteydi. Müşterilerime yaklaşık 17 bin TL’lik ödeme yaptım. Ağustos ayında eşyaları çalmaya başlayan hırsız, 15-20 gün aralıkla dört kez geldi. Bunların hepsinin kamera görüntüleri elimizde mevcut. Hırsız hala yakalanamadı”.

‘Bir an evvel yakalanmalı’

Uygur, hırsızın eşyaları nasıl taşıdığını ise şöyle anlattı: “El arabasına eşyaları yükleyip götürüyor. Üst kattakileri asansör ile indirmiş. Yanından geçenler olduğunda hareket etmiyor; sağına, soluna bakınıyor. Son gelişinde fırın çalmaya çalışırken etraftakiler tarafından fark edilmiş. Fakat kendisini fark edenleri tehdit ederek kaçmış. Çaldığı eşyalardan yalnızca havuz kontrol panelinin bedeli 30 bin TL civarındaydı. Tek temennim; hırsızın bir an evvel yakalanıp, hak ettiği cezayı alması.”