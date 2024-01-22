AYM’nin kararı uygulandı: Ekşi Sözlük’e erişim engeli kaldırıldı

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ‘hak ihlali’ kararı sonrası eksisozluk.com’a uygulanan erişim engeli kaldırıldı.
Ekşi Sözlük, iktidarın deprem ihmallerini eleştiren mecralara baskı kapsamında önce hedef gösterilmiş, sonrasında ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta kapatılmıştı.
Ekşi Sözlük’ün itirazı üzerine erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Fakat ‘itiraz’ sonrası açılamadan yeniden kapanmıştı.
Sözlük yönetimi bunun üzerine kararı AYM’ye taşımıştı. Üst mahkeme, AYM, engel kararının anayasanın 26’ncı maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine hükmetmişti.
AYM’nin bu kararı üzerine sözlüğe erişim engeli kaldırıldı.