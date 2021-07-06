Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiği eski HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tahliye edilecek.
Twitter paylaşımı nedeniyle aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, AYM kararı beklenmeden, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti.
2 Nisan’da evinde yaka paça gözaltına alınan eski vekil rahatsızlanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede anjiyo yapıldıktan sonra 3 Nisan’da cezaevine götürülmüştü.
AYM beş gün önce Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunda, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı’ ile ‘kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı’nın ihlal edildiğine karar vermişti.
AYM’nin Gergerlioğlu için verdiği ‘hak ihlali’ kararı, Kocaeli 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
ANKA’nın aktardığına göre Kocaeli 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu hakkındaki ‘infazın durdurulmasına’ karar verdi.
Vekilin oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter paylaşımında “Sonunda karar savcılığa gönderilmiş. Bugün bırakırlar artık… Babamı almaya gidiyoruuumm” diye yazdı. Salih Gergerlioğlu daha sonra “Cezaevine yazı gönderilmiş. Biz de yoldayız” dedi.
Sincan Cezaevi’nde tutuklu bulunan Gergerlioğlu’nun bugün tahliyesi bekleniyor.
HDP’nin Twitter hesabı üzerinden şunlar kaydedildi: “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan’a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz.”