AYM’nin eşitliğe aykırı bulduğu soyadı kararı yürürlüğe giriyor

Türk Medeni Kanunu’nun ‘evlenen kadının kocasının soyadını alacağı’ hükmünü iptal eden Anayasa Mahkemesi (AYM) kararı yürürlüğe giriyor.

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AYM, 22 Şubat 2023’te Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinde yer alan hükmü eşitliğe aykırı bulmuştu. Bu hükme göre kadınlar, bekarlık soyadlarını ancak eşlerinin soyadlarının önüne alarak kullanabiliyordu.

AYM, Meclis’e ‘kadın erkek eşitliğine uygun yeni bir düzenleme’ yapılması için dokuz ay süre vermişti. Yüksek Mahkeme’nin 28 Nisan 2023’te Resmi Gazetede yayımlanan kararının yürürlük tarihi için verilen dokuz aylık süre 28 Ocak 2024’te doluyor. TBMM’nin bu sürede gerekli yasal düzenlemeyi yapması gerekiyordu.

Ancak AA’nın haberine göre konuyla ilgili düzenlemelerin yeni yargı paketi içinde ele alınacağı öğrenildi. ​​​​

Yasal boşluk oluştu

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü ve MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Nazan Moroğlu, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 29 Ocak ve sonrasında evlenenler açısından yasal bir boşluk bulunduğuna işaret etti.

Türk Medeni Kanunu’nun 187’nci maddesinin birinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmesi nedeniyle Kanun’un 187’nci maddesiyle bağlantılı bütün maddelerde değişikliğe ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Moroğlu, şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkemesinin iptal kararına göre kadın evlilikte kendi soyadıyla devam etmek isterse artık dava açma zorunluluğu kalkmıştır. Çocuğun soyadı ve boşanma sonrası soyadı maddelerinde de değişiklik yapılacak. Bu eşitlik paketi bir bütün olarak ele alınmalı. Nüfus kütüğü dahil hepsi birlikte değişmeli. ‘Evlenen kadın kocasının, doğan çocuk babasının soyadını alır’ demek erkek egemen zihniyetin devamı için kanunla destek vermektir. Oysa kadın erkek eşitliği demokrasinin temel kriteridir. Yeni düzenlemede eşler kendi önceki soyadlarıyla devam etmek veya ikisinden birinin soyadını aile adı olarak seçmek hakkına da sahip olmalı.”

Taslak metinde benzer karar sinyali

Bu arada karar yürürlüğe girmeden yeni bir düzenleme sinyali gelmişti. Henüz taslak halinde olan yeni yargı paketinde söz konusu maddenin yeniden düzenleneceği bildirilmişti.

Buna göre, kadınlar yine kendi soyadlarını eşlerinin soyadları önünde kullanmaya devam edecek ve tek başına bekarlık soyadını kullanamayacak.