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Yaramazlara biraz batar!

AYM'den sokak hayvanları düzenlemesine onay

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanları düzenlemesinin iptal istemini reddetti.

Fotoğraf: AA

Sokak köpeklerini ‘öldürmeyi’ içeren tartışmalı kanun teklifi 30 Temmuz’dan Meclis’ten geçmişti. Kanunun 2 Ağustos 2024’te yürürlüğe girmesinin ardından önce Niğde sonra Ankara Altındağ’da çok sayıda köpek ölü bulunmuştu. Belediyeler sorumluluk üstlenmemişti.


17 maddeden 16’sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması için CHP, 15 Ağustos 2024’te AYM’ye başvurmuştu.

Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin iptal istemini reddetti.

Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

Öte yandan, AYM’nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi için eylem yaptı.

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