AYM, Öcalan için açlık grevi yapan tutukluya cezayı hukuka aykırı buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmediğini belirterek Silivri Cezaevi’nde açlık grevi yapan Nasrullah Kuran’a verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiğine karar verdi. AYM, Kuran’a 5 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

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Kuran, 20 Ekim 2017’deki dilekçesinde 21-23 Ekim 2017 tarihlerinde Öcalan’ın avukatları ve ailesiyle görüştürülmemesini protesto için açlık grevi yapacağını yönetime bildirdi. Yedi tutuklu daha aynı gerekçeyle açlık grevine başlayacağı yönünde dilekçe yazdı.

Cezaevi idaresi, 27 Ekim 2017’de sekiz kişiye iki ay ‘iletişimden yoksun bırakma cezası’ verdi.

Gerekçe olarak, sekiz kişinin önceden aldıkları disiplin cezasının yasal süresi bitmeden yine disiplin suçu işlediği, bu nedenle üst cezanın uygulanabileceği gösterildi.

Üst cezanın ‘ücret karşılığı çalışılan işlerden yoksun bırakılması’ olmasına rağmen, cezaevinde ücret karşılığı çalışan kimse olmaması nedeniyle sonraki üst ceza olarak ‘iletişimden yoksun bırakma cezası’ uygulandı.

‘İfade özgürlüğü ihlal edildi’ kararı

Kuran ve yedi kişi, Silivri 1’inci İnfaz Hakimliği’ne itiraz etti ama hakimlik cezayı hukuka uygun buldu. 2018’de üst mahkemeye itiraz da reddedildi. Bunun üzerine Kuran aynı yıl AYM’ye başvurdu.

Kuran’ın başvurusunu görüşen AYM, Kuran’ın ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar vererek, 5 bin lira tazminat ödenmesine, yargılamanın da yenilenmesine karar verdi.

AYM’nin kararında hak ve özgürlüklerin, bunlara yapılacak müdahalelerin ve sınırlandırmaların kanunla düzenlendiğini hatırlatıldı.

Kanunla düzenlenenler dışında bir müdahale halinde diğer kriterlere bakılmadan hak ihlali kararı verildiğine dair kararlarına atıf yapıldı.

‘İki üst ceza verildi’

Açlık grevlerine katılma halinde verilecek ilk cezanın bazı etkinliklerden alıkoyma, sonraki cezanın ücret karşılığı çalışılan işlerden yoksun bırakma ve bir sonraki cezanın da haberleşmeden ve iletişim araçlarından yoksun bırakma olduğu hatırlatıldı.

Kuran’a verilen haberleşmeden ve iletişim araçlarından yoksun bırakma cezasının iki üst disiplin cezası olduğuna dikkat çeken AYM, ücret karşılığı işlerden yoksun bırakma cezası yerine bu cezanın verilmesinin kanuni dayanağının bulunmadığına hükmetti.

AYM aynı zamanda bu müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olup olmadığının incelenmesine gerek görmedi.