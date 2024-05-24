AYM Cerattepe için ‘hak ihlali’ kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Artvin’deki Cerattepe’de madencilik faaliyetlerine yönelik ‘ÇED Olumlu’ raporuna karşı yapıyan bireysel başvuruda ‘hak ihlali’ kararı vererek yeniden yargılanmanın yolunu açtı.

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Anka Haber Ajansı’nın aktardığına göre kararda ‘söz konusu madencilik faaliyetinin bölgenin tabii yapısı, suları ve ekosistem bütünlüğünü olumsuz etkilediği, öte yandan çıkartılacak cevherin taşınması ve çıkartılmasında bölgesel şartların gözetilmediği ve erezyona sebep olabileceği’ belirtildi.

Kararın Rize İdare Mahkemesi’ne de yollandığını beliren Yeşil Artvin Derneği’nden Bedrettin Kalın şunları söyledi: “AYM kararı, kamu idaresinin böyle bir kararı vermesi için yeterlidir. Dolayısıyla bir mahkeme kararını ayrıca beklemeye gerek yoktur ve bu haliyle de kamu idaresi madencilik faaliyetini durdurabilir. Her zaman söylüyoruz, hiçbir mücadele boşa gitmez elbette gecikebilir ama eninde sonunda adalet yerini bulur diye düşünüyoruz ve bekliyoruz.”

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı ‘ÇED Olumlu’ kararı Rize İdare Mahkemesi tarafından iptal edilen maden şirketi, 2 Haziran 2015’te bakanlıktan yeniden ‘ÇED Olumlu’ kararı almıştı. Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat, 8 Temmuz 2015’te Rize İdare Mahkemesi’nde, ikinci raporun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle davası açmıştı.

Yeşil Artvin Derneği avukatları ve uzmanlarının görüşlerinin ardından Cengiz Holding’in avukatı söz alarak davanın reddini talep emiş; bunun üzerine Yeşil Artvin Derneği avukatı Bedrettin Kalın, reddi hakim talebinde bulunmuştu.

Artvin’in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii’nde Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş.’nin madencilik faaliyetlerine verilen ‘ÇED Olumlu’ raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi istemiyle açılan Türkiye’nin en büyük doğa davası reddedilmişti.