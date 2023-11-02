AYM, avukatların cezanlandırılmasına ‘hak ihlali’ dedi: Belli düzeyde ‘abartıya’ kaçabilirler

Anayasa Mahkemesi (AYM), avukatların şikayet dilekçesinde kullandığı ifadeler nedeniyle uyarı cezası almasını ‘ifade özgürlüğü hakkının ihlali’ olarak niteledi.

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Resmi Gazete’de yer alan karara göre iki avukat, Eskişehir’deki eylemler sırasında polis tarafından dövüldüğünü öne sürdükleri müvekkilleri için hastaneye giderek rapor almak istedi.

Muayeneyi yapan doktorun, dayak olayına karıştığı iddia edilen polisle aralarında geçen konuşmalar sonrası gerçeğe aykırı rapor hazırladığını savunan avukatlar, Türk Tabipleri Birliği’ne doktorun, “mesleğini subjektif nedenlerle peşkeş çeken bir doktor olduğu” ve “polisle iş birliği yaptığına” ilişkin şikayet dilekçesi yazdı.

Doktorun bu ifadeler nedeniyle şikayette bulunması üzerine Eskişehir Barosu avukatlara uyarı cezası verdi, Türkiye Barolar Birliği de cezayı onadı.

İfade özgürlüğü ihlali

Avukatlar, cezanın kaldırılması istemiyle yaptıkları başvurunun reddedilmesi üzerine AYM’ye hak ihlali iddiasıyla bireysel başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme, inceleme sonrası Anayasa’nın 26’ncı maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması adına yeniden yargılama yapılmak üzere kararın ilgili mahkemeye gönderilmesine ve başvuruculara 18’er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın gerekçesi

AYM’nin kararında avukatların kullandığı ifadelerin, “müvekkilin menfaatlerini korumak için ileri sürdükleri tez olduğu” aktarılarak, bu ifadelerin keyfi bir kişisel saldırı olarak yorumlanamayacağı belirtildi.

“Avukatların kullandığı ifadelerde belli düzeyde abartıya kaçmaları makul görülmelidir” değerlendirmesine yer verilen kararda, disiplin cezasının, müvekkillerinin çıkarlarını savunan başvurucu avukatlar üzerinde caydırıcı etki doğurabileceğine dikkat çekildi:

“Başvurucuların ifade özgürlüğü ile avukatlık mesleğinin etik ilkelerinin korunması ve doktorun şeref ve itibarının korunması hakkı arasında adil denge kurulmadığı değerlendirilmiştir. Başvurucuların ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin ilgili ve yeterli bir gerekçeyle hukuki zemine oturtulmadığı kanaatine varılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.”