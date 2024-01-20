Aylin Dağsalgüler: Esra Erol’un gündüz kuşağındaki tek gerçek

Gündüz kuşağındaki programlarda karşımıza çıkan aileler, sorunlarıyla, tavırlarıyla izleyiciye kurguymuş hissi veriyor.

Bu program formatının içinde abartı olabilir, program ekibine dahi söylenen yalanlar olabilir, reyting kaygısıyla (gerçi kaygılanacak bir durum yok; örneğin 18 Ocak’ta tüm izleyici reytingi içinde o sırada televizyon izleyen her beş evden biri Esra Erol’da programını izlemiş) süslenen olaylar olabilir.

Ama bir gerçek var; stüdyodaki konuklar.

Stüdyodaki konuklar, programın öznesi olanlar, en az ekran karşısındaki izleyici kadar gerçek.

O zaman sorun dizilerde anlatılan ailelerin vasatlığında değil, bizde.

Toplumdaki ahlaki çürümeyi konuşmaya başlamanın zamanı geldi de geçiyor.

Aylin Dağsalgüler’in yazısı