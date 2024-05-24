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Ayhan Bora Kaplan soruşturması: Bir komiser daha tutuklandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında bir komiser daha tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ‘M7’ koduyla gizli tanık yapıldıktan sonra serbest bırakılan ve yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik, polis müdürlerinin kendisinden hükümetten bazı kişilerin adını vermesinin istendiğini iddia etmişti.


İktidara yakın gazeteciler de durumu ‘darbe’ olarak yorumlamıştı.

Bu iddiaların ardından Ankara Emniyeti’ndeki görevli üç üst düzey görevli açığa alınmıştı. Daha sonra bu müdürlerin de aralarında bulunduğu sekiz kişi gözaltına alınmıştı.

Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Öner, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken yedi şüpheli tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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