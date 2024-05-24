Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar: İki sanığa tahliye

Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıklar Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar’ın tahliyesine karar verildi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü. Mahkeme, sanıklar Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar’ın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Yargılanmayı ‘kör dövüşüne’ benzeten Mahmut Gökhan Çanga’nın avukatı Ela Leyla Umur, “M7U3H9F8C4” kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi.

Avukat Umur, mahkeme başkanına, “Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz. Gizli tanıkların çoğu ifadelerinin zorla alındığını söylemiştir. Müvekkilimin hiçbir kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilim sosyal hayata kazandırılmalıdır” dedi.

Karar açıklanmadan önce söz alan Bora Kaplan’ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gültekin’in gizli tanık Sertçelik’in beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi. Köroğlu “Bu da bizim beyanlarımızı doğruluyor” dedi.

Savcı, Sertçelik’in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 9 Eylül’e erteledi.

Ayhan Bora Kaplan davası ne?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve geldiği ilk andan itibaren hedefine koyduğu suç örgütlerinden biri Ayhan Bora Kaplan ve çetesi oldu.

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yakın olduğu iddia ediliyordu. Bu iddia çok konuşulunca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Soylu’ya sahip çıkmıştı.

Kaplan ve ekibi 7 Eylül’de Ankara Esenboğa Havalimanı’nda yurtdışına kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Kaplan, hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından yakalama kararı bulunuyordu.

Gözaltına alınan Kaplan, 12 Eylül’de çıkarıldığı Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan diğer 28 kişiden 13’ü tutuklanırken, 15 şüpheli hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Genişletilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’nci sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’ın da adı çok konuşuldu. Kaplan’ın, Kocaman’a lüks bir villa ile otomobil hediye ettiği iddia edildi. Kocaman, Kaplan’la görüştüğünü doğruladı ama hediyeleri yalanladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın soruşturmayla ilgili MİT’ten özel rapor istediği de kulislere yansıdı. Erdoğan’ın, Kaplan ile görüştüğü ortaya çıkan Yargıtay üyesi Yüksel Kocaman’a da randevu vermediği söylendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamladı. 28’i tutuklu 61 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame ceza mahkemesine gönderildi.

Savcılık iddianamede bir şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, beş şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve üç şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.