Aydın’daki dev yarıklar incelendi

Aydın’ın Germencik ilçesinde yağış sonrası tarım arazilerinde oluşan yarıklar, valilik bünyesinde oluşturulan komisyonca incelendi.

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İlçede 30 Ekim’deki sağanağın ardından Hıdırbeyli, Mursallı, Ömerbeyli ile Alangüllü mahallelerinde bazı tarım arazilerinde oluşan yarıklara ilişkin, Aydın Valiliğince araştırma komisyonu kuruldu.

AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, arazide inceleme yaptı.

Komisyonla birlikte bölgede araştırma yapan Aydın Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Kuru, yarıkların derinliğinin iki metre, uzunluğunun ise bir kilometreyi bulduğunu söyledi.

Yarıkların 2007’de de bölgede gözlendiğini ancak o dönemde bu kadar yaygın olmadığını aktaran Kuru, “Özellikle son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte yer altı sularındaki dramatik ani düşüşlerin yarıklara neden olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Kuru, son dönemde bölgede kuyulardan çok fazla su çekildiğini, bunun da yarıkların oluşmasına etki etmiş olabileceğini sözlerine ekledi.

Germencik Doğa ve Çevre Derneği Başkanı Halil Çetinkaya da komisyon üyelerinin bölgede incelemede bulunmasının önemli olduğunu belirtti. Çetinkaya, arazilerdeki kırılmaların ilçe merkezinde de görülmesinden endişe ettiklerini ifade etti.