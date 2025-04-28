Aydın'da Roma dönemine ait 'oda mezar' bulundu

Aydın’da Tralleis Antik Kenti’ne yakın bölgede Roma dönemine ait ‘oda mezar’ bulundu.

Fotoğraflar: AA

25 Nisan’da Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Efeler ilçesindeki yol yenileme çalışması sırasında insan kemiklerine rastlanmış, belediyenin çalışması durdurulmuştu.

Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü ekipleri alanda kazıya başlamıştı.

Çalışmalarda yaklaşık iki metre derinlikte, küpler içerisinde üç insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve kül kalıntıları bulundu.

Dronla görüntülenen alanda ‘oda mezar’ yapısına rastlandı. Mezarın Roma dönemine ait olduğu değerlendiriliyor.

Çalışmalar sırasında büyük boyuttaki taşların arasında öldükten sonra yakılan kişilere ait kremasyon küpleri çıkarıldı. Küpler Aydın Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Arkeologların bölgedeki kazısı devam edecek.